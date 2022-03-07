США разрешили странам НАТО поставлять истребители Украине

Польша намерена передать Украине истребители, сообщил Энтони Блинкен Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США разрешили союзникам по НАТО предоставлять Украине истребители. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, НАТО, Евросоюз и страны G7 также предпринимают все меры, чтобы усилить санкционное давление на Россию.

«Этому дают зеленый свет. Мы говорим сейчас с нашими польскими друзьями о том, что мы можем сделать для удовлетворения их потребностей, если они действительно решат передать эти истребители украинцам», — заявил Энтони Блинкен в эфире телеканала CBS.

Госсекретарь сообщил, что страны НАТО, Евросоюза и «Большой семерки» продолжат усиливать санкционное давление на Россию. По его словам, новый пакет ограничительных мер будет реализован в ближайшие дни.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будут вводить бесполетную зону над Украиной. Об этом альянс, ООН и другие международные организации попросила Верховная Рада, передает «Национальная служба новостей». По мнению Столтенберга, бесполетная зона над Украиной приведет к полномасштабной войне в Европе.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Военные получили приказ наступать по всем направлениям, заявили в министерстве. Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Российская и украинская делегация договорились о возможном временном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров, передает телеканал 360. Армия РФ объявила день тишины, но после он был отменен. Минобороны РФ заявило, что украинские националисты воспользовались ситуацией для укрепления своих позиций.

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