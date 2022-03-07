Уральских туристов выпустили из Египта

Самолет с уральскими туристами смог вылететь Египта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пассажирский борт «Уральских авиалиний» смог вернуться из Египта, забрав с собой туристов. Об этом авиакомпания сообщила в telegram-канале.

«После проверки документов авиационные власти Египта выдали „Уральским авиалиниям“ разрешение на выполнение рейса U61886. Airbus А321 VQ-BKY вернулся сегодня из Шарм-эль-Шейха в Москву с 236 пассажирами на борту», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о задержке борта авиакомпании «Уральские авиалинии» в Шарм-эш-Шейхе. Причиной остановки рейса послужила заявка лизингодателя на отмену полета. Также известно, что авиакомпания «Аэрофлот» и другие перевозчики временно прекратили все международные рейсы из-за закрытия Евросоюзом воздушного пространства для российских бортов.