Джоан Роулинг пожертвует 1 млн фунтов украинским детям

Джоан Роулинг объявила сбор для украинский детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Английская писательница Джоан Роулинг собирается пожертвовать до 1 миллиона фунтов стерлингов детям на Украине. Сбор средств будет проходить через благотворительный фонд писательницы — Lumos. Такое заявление автор книг о Гарри Поттере сделала на своей странице в Twitter.

«Я лично увеличу пожертвования на этот сбор до 1 миллиона фунтов стерлингов. Большое спасибо всем, кто уже пожертвовал, вы даете возможность Lumos оказывать помощь самым уязвимым детям на Украине», — написала Роулинг в Twitter.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны заявляет, что Вооруженные Силы РФ действуют без причинения вреда мирным жителям. В ходе операции ЛНР получила 79 тонн медикаментов и медицинского оборудования в качестве гуманитарной помощи от России. 8 марта Россия возобновила «режим тишины» для эвакуации мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя