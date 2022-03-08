Джоан Роулинг пожертвует 1 млн фунтов украинским детям

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Дети. Клипарт. Курган, дети, малыши
Джоан Роулинг объявила сбор для украинский детей Фото:
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Английская писательница Джоан Роулинг собирается пожертвовать до 1 миллиона фунтов стерлингов детям на Украине. Сбор средств будет проходить через благотворительный фонд писательницы — Lumos. Такое заявление автор книг о Гарри Поттере сделала на своей странице в Twitter.

«Я лично увеличу пожертвования на этот сбор до 1 миллиона фунтов стерлингов. Большое спасибо всем, кто уже пожертвовал, вы даете возможность Lumos оказывать помощь самым уязвимым детям на Украине», — написала Роулинг в Twitter.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны заявляет, что Вооруженные Силы РФ действуют без причинения вреда мирным жителям. В ходе операции ЛНР получила 79 тонн медикаментов и медицинского оборудования в качестве гуманитарной помощи от России. 8 марта Россия возобновила «режим тишины» для эвакуации мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя

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Английская писательница Джоан Роулинг собирается пожертвовать до 1 миллиона фунтов стерлингов детям на Украине. Сбор средств будет проходить через благотворительный фонд писательницы — Lumos. Такое заявление автор книг о Гарри Поттере сделала на своей странице в Twitter. «Я лично увеличу пожертвования на этот сбор до 1 миллиона фунтов стерлингов. Большое спасибо всем, кто уже пожертвовал, вы даете возможность Lumos оказывать помощь самым уязвимым детям на Украине», — написала Роулинг в Twitter. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны заявляет, что Вооруженные Силы РФ действуют без причинения вреда мирным жителям. В ходе операции ЛНР получила 79 тонн медикаментов и медицинского оборудования в качестве гуманитарной помощи от России. 8 марта Россия возобновила «режим тишины» для эвакуации мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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