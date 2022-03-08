Украинский губернатор пообещал стрелять по российским гумконвоям

Украинские военные отказываются принимать гуманитарные конвои Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные отказываются принимать любой российский транспорт, в том числе и гуманитарные конвои. Об этом в видеообращении заявил глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Никаких гуманитарных конвоев со стороны РФ мы принимать не будем. Наши добровольцы, наша тероборона, наши военные силы будут воспринимать это как вторжение на территорию Украины. Не будет никакого транспорта, который будет заезжать со стороны РФ», — заявил Живицкий. Его словам приводит MK.RU .

Специальная операция по завершению боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках началась 24 февраля. Целью операции заявляется денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий. В ходе операции Луганская народная республика получила гуманитарную помощь от России в виде 79 тонн медикаментов и медицинского оборудования.