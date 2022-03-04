04 марта 2022
03 марта 2022

Машины в курганском округе выстроили букву Z. Видео

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Z знак на машине. Челябинск , грязь, автотранспорт, дорога, z знак
В букву Z выстроили машины Целинного муниципального округа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Целинном муниципальном округе Курганской области автомобили выстроили в букву Z. Об этом сообщили представители местной администрации.

«Целинный округ подхватил флешмоб в поддержку Вооруженных сил России. У памятника воинам-землякам, сложившим свои головы на полях Великой Отечественной [войны], их внуки и правнуки выстроили свои машины в виде буквы Z», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в букву Z выстроили машины и в Челябинске. Во время проведения акции на площади растянули три 12-метровых флага: России, Донецкой и Луганской народных республик. В Минобороны России рассказывали, что символ Z расшифровывается как «за победу».

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о начале спецоперации на Украине. Власти считают, что она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Позже они сообщали, что угроза вторжения в них была устранена. По словам Путина, цель операции — не оккупация Украины и не захват ее городов, а демилитаризация соседнего государства и отведение угрозы от России.

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В Целинном муниципальном округе Курганской области автомобили выстроили в букву Z. Об этом сообщили представители местной администрации. «Целинный округ подхватил флешмоб в поддержку Вооруженных сил России. У памятника воинам-землякам, сложившим свои головы на полях Великой Отечественной [войны], их внуки и правнуки выстроили свои машины в виде буквы Z», — указано в сообщении. Ранее стало известно, что в букву Z выстроили машины и в Челябинске. Во время проведения акции на площади растянули три 12-метровых флага: России, Донецкой и Луганской народных республик. В Минобороны России рассказывали, что символ Z расшифровывается как «за победу». Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о начале спецоперации на Украине. Власти считают, что она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Позже они сообщали, что угроза вторжения в них была устранена. По словам Путина, цель операции — не оккупация Украины и не захват ее городов, а демилитаризация соседнего государства и отведение угрозы от России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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