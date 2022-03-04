В букву Z выстроили машины Целинного муниципального округа (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Целинном муниципальном округе Курганской области автомобили выстроили в букву Z. Об этом сообщили представители местной администрации.

«Целинный округ подхватил флешмоб в поддержку Вооруженных сил России. У памятника воинам-землякам, сложившим свои головы на полях Великой Отечественной [войны], их внуки и правнуки выстроили свои машины в виде буквы Z», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в букву Z выстроили машины и в Челябинске. Во время проведения акции на площади растянули три 12-метровых флага: России, Донецкой и Луганской народных республик. В Минобороны России рассказывали, что символ Z расшифровывается как «за победу».

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о начале спецоперации на Украине. Власти считают, что она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Позже они сообщали, что угроза вторжения в них была устранена. По словам Путина, цель операции — не оккупация Украины и не захват ее городов, а демилитаризация соседнего государства и отведение угрозы от России.