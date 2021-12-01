Памятник архитектуры в Кургане продают в пятый раз за полгода

Действующим собственником здания является АО «Курганфармация», принадлежащее властям региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Памятник архитектуры «Здание аптеки К. С. Земянского», расположенный в Кургане на улице Куйбышева, выставлен на торги в пятый раз за последние полгода. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Действующим собственником здания является АО «Курганфармация» — сеть аптек, принадлежащая областным властям.

«Предмет торгов: право на заключение договора купли-продажи объекта недвижимого имущества площадью 247,3 кв.м, расположенного по адресу: Курган, ул. Куйбышева, 40. Начальная цена лота: 12 454 500 рублей», — указано в аукционной документации.

Согласно аукционной документации, выставленное на торги здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно продается вместе с земельным участком площадью 817 кв. м. Аукцион назначен на 23 декабря, заявки на участие в нем принимаются до 20 декабря.

Здание аптеки Земянского уже неоднократно выставляли на торги, но желающих его выкупить не нашлось. Первый аукцион был назначен на 22 июля. Позже аукционы назначали на 27 августа, 30 сентября и 4 ноября. Условия торгов и цена лота при этом не менялись. Ранее власти неоднократно пытались найти инвестора и для сети аптек «Курганфармация», выставляя на торги 49% ее акций, но также безрезультатно.

По данным сайта «Культурное наследие города Кургана», здание аптеки построено в конце XIX века. Оно принадлежало бывшему польскому ссыльному дворянину Каликсте Сигизмундовичу Земянскому. В конце 2017 года в Кургане сносили соседнее здание по улице Куйбышева, 42. Вместе с ним случайно уничтожили уникальные ворота, которые были частью памятника архитектуры, выставленного на продажу.