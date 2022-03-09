Жители Мариуполя: под заводом «Азовсталь» без связи пропали люди. Видео

09 марта 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

В пригороде Мариуполя ждут открытия гуманитарного коридора Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители окрестностей Мариуполя не могут дождаться своих детей и внуков, пропавших без связи в подвалах местного металлургического завода «Азовсталь». Люди, жившие в селах Гнутово, Талаковка, Сартана вынуждены были бежать в Мариуполь в конце февраля, когда закрепившиеся в райцентре силы ВСУ начали интенсивно обстреливать пригород. На фоне информации об освобождении войсками ДНР части города, жители его пригорода с 8 марта ждут возвращения родных, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Как только вчера появилась информация об освобождении [мариупольского] микрорайона Восточный мы вышли встречать их на дорогу. Но никто не идет, из города никто не вышел. С нашими родными нет связи, мы не знаем живы они там или нет», — рассказала URA.RU одна из жительниц поселка Красноармейский, что в нескольких километрах от Мариуполя. Собеседница с односельчанками уже второй день выходит встречать внуков и очень беспокоится за их жизнь. Статья по теме Как жителям Мариуполя мстили ВСУ и националисты Местные рассказывают, что бежать в Мариуполь вынудили обстрелы со стороны армии Украины и национальных батальонов, отбивавшихся от наступающих на город войск ДНР. Сейчас линия фронта сместилась в городскую черту и пребывание в городе может быть опасно. Действие армий ДНР и России, которая проводит специальную операцию на территории Украины, собеседницы приветствуют. «Раньше надо было взяться за этих подлюк», — резюмирует самая пожилая собеседница URA.RU. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители окрестностей Мариуполя не могут дождаться своих детей и внуков, пропавших без связи в подвалах местного металлургического завода «Азовсталь». Люди, жившие в селах Гнутово, Талаковка, Сартана вынуждены были бежать в Мариуполь в конце февраля, когда закрепившиеся в райцентре силы ВСУ начали интенсивно обстреливать пригород. На фоне информации об освобождении войсками ДНР части города, жители его пригорода с 8 марта ждут возвращения родных, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Как только вчера появилась информация об освобождении [мариупольского] микрорайона Восточный мы вышли встречать их на дорогу. Но никто не идет, из города никто не вышел. С нашими родными нет связи, мы не знаем живы они там или нет», — рассказала URA.RU одна из жительниц поселка Красноармейский, что в нескольких километрах от Мариуполя. Собеседница с односельчанками уже второй день выходит встречать внуков и очень беспокоится за их жизнь. Местные рассказывают, что бежать в Мариуполь вынудили обстрелы со стороны армии Украины и национальных батальонов, отбивавшихся от наступающих на город войск ДНР. Сейчас линия фронта сместилась в городскую черту и пребывание в городе может быть опасно. Действие армий ДНР и России, которая проводит специальную операцию на территории Украины, собеседницы приветствуют. «Раньше надо было взяться за этих подлюк», — резюмирует самая пожилая собеседница URA.RU. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.