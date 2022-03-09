Начальник полиции Кургана убедил дебошира с ножом сдаться

Андрей Лебедев убедил участника конфликта в кальянной не совершать необдуманных поступков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одной из кальянных Кургана произошел конфликт, в результате которого пострадал 32-летний мужчина. Дебошир с ножом закрылся в туалете, выйти оттуда его убедил начальник полиции городского УМВД Андрей Лебедев, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Конфликт между двумя посетителями кальянной на проспекте Машиностроителей произошел в ночь на 9 марта. Пьяный 37-летний мужчина острыми краями разбитой бутылки ранил в шею оппонента. После этого он взял нож и закрылся в туалете, угрожая порезать себя.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и начальник полиции управления МВД России по городу Кургану полковник полиции Андрей Лебедев. Руководитель вступил в переговоры с гражданином. Полицейский смог убедить мужчину не совершать необдуманных поступков и проехать в отдел полиции», — говорится в сообщении на сайте УМВД.

Сейчас в отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), он задержан. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.32-летний пострадавший находится в больнице, врачи борются за его жизнь.

В самой кальянной полиция обнаружила алкоголь, который там не имели права продавать. Ранее в этом заведении уже неоднократно выявлялись правонарушения. С 2021 года на владельца кальянной составлено семь протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и два протокола по ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами), изъято 157 литров алкоголя.

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