Начальником УМВД по городу Кургану назначен Дмитрий Игошин, ранее руководивший шадринской полицией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальником управления МВД по городу Кургану с 10 марта назначен полковник Дмитрий Игошин, который до этого руководил Шадринским отделом полиции. Нового руководителя личному составу представил начальник областного УМВД Дмитрий Свинов, сообщает пресс-служба ведомства.

«С 10 марта приказом начальника управления УМВД России по Курганской области на должность начальника УМВД России по городу Кургану назначен полковник полиции Дмитрий Анатольевич Игошин. Сегодня начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Дмитрий Свинов представил нового руководителя личному составу», — говорится в сообщении.

На представлении нового начальника также присутствовали глава Кургана Елена Ситникова, первый зампрокурора города Андрей Безбородов, руководитель следственного отдела по Кургану регионального СУ СК Сергей Тимошенко. «Весь личный состав должен работать как единый механизм в целях обеспечения правопорядка, раскрытия преступлений, качественного расследования уголовных дел, защиты населения от преступных посягательств», — поставил задачу Свинов, обращаясь к новому руководителю городского УМВД.

Игошин родился в 1975 году в Шадринске. С 1995 года служит в органах внутренних дел. Прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска ОВД города Шадринска до замначальника городского ОМВД. С 2013 по 2018 год руководил Варгашинским межмуниципальным отделом МВД, затем был начальником оперативного отдела областного УМВД. С 2020 и до настоящего времени руководил Шадринским межмуниципальным отделом полиции.

В конце декабря 2021 года URA.RU сообщало, что экс-начальник УМВД по городу Кургану полковник полиции Марат Юсупов написал рапорт об отставке. Позже появилась информация, что он ушел в отпуск, из которого уже не планировал возвращаться на службу.

Дмитрий Свинов (слева) представил Дмитрия Игошина (справа) подчиненным Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области

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