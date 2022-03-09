Заксобрание ЯНАО ищет специалистов на зарплаты до 120 тысяч

10 марта 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Законодательное собрание ищет заместителя начальника и специалистов в информационной политике Фото: Анна Майорова © URA.RU Законодательное собрание ЯНАО объявило проведение конкурса на включение в кадровый резерв. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства. «Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного в лице председателя Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Ямкина Сергея Мироновича, действующего на основании Устава автономного округа, объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв Законодательного Собрания автономного округа для замещения следующих должностей государственной гражданской службы автономного округа», — говорится в тексте документа. Законодательное собрание ищет специалиста на должность заместителя начальника управления информационной политики с зарплатой от 42 до 120 тысяч рублей, начальника отдела договорной платы с оплатой от 45 до 120 тысяч. Помимо этого, в кадровый резерв необходим главный специалист по работе со СМИ, которому готовы платить до 82 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте экономики ЯНАО набирают заместителей и специалистов. Им готовы платить каждый месяц более 100 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Законодательное собрание ЯНАО объявило проведение конкурса на включение в кадровый резерв. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства. «Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного в лице председателя Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Ямкина Сергея Мироновича, действующего на основании Устава автономного округа, объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв Законодательного Собрания автономного округа для замещения следующих должностей государственной гражданской службы автономного округа», — говорится в тексте документа. Законодательное собрание ищет специалиста на должность заместителя начальника управления информационной политики с зарплатой от 42 до 120 тысяч рублей, начальника отдела договорной платы с оплатой от 45 до 120 тысяч. Помимо этого, в кадровый резерв необходим главный специалист по работе со СМИ, которому готовы платить до 82 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте экономики ЯНАО набирают заместителей и специалистов. Им готовы платить каждый месяц более 100 тысяч рублей.