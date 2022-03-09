09 марта 2022
08 марта 2022
05 марта 2022

Заксобрание ЯНАО ищет специалистов на зарплаты до 120 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание ищет заместителя начальника и специалистов в информационной политике Фото:

Законодательное собрание ЯНАО объявило проведение конкурса на включение в кадровый резерв. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства.

«Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного в лице председателя Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Ямкина Сергея Мироновича, действующего на основании Устава автономного округа, объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв Законодательного Собрания автономного округа для замещения следующих должностей государственной гражданской службы автономного округа», — говорится в тексте документа.

Законодательное собрание ищет специалиста на должность заместителя начальника управления информационной политики с зарплатой от 42 до 120 тысяч рублей, начальника отдела договорной платы с оплатой от 45 до 120 тысяч. Помимо этого, в кадровый резерв необходим главный специалист по работе со СМИ, которому готовы платить до 82 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте экономики ЯНАО набирают заместителей и специалистов. Им готовы платить каждый месяц более 100 тысяч рублей.

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Законодательное собрание ЯНАО объявило проведение конкурса на включение в кадровый резерв. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства. «Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного в лице председателя Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Ямкина Сергея Мироновича, действующего на основании Устава автономного округа, объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв Законодательного Собрания автономного округа для замещения следующих должностей государственной гражданской службы автономного округа», — говорится в тексте документа. Законодательное собрание ищет специалиста на должность заместителя начальника управления информационной политики с зарплатой от 42 до 120 тысяч рублей, начальника отдела договорной платы с оплатой от 45 до 120 тысяч. Помимо этого, в кадровый резерв необходим главный специалист по работе со СМИ, которому готовы платить до 82 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте экономики ЯНАО набирают заместителей и специалистов. Им готовы платить каждый месяц более 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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