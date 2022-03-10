Пушилин обвинил Киев в невыполнении обещаний по гумкоридорам. «Они не считаются с людьми»

10 марта 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

Пушилин заявил, что гумкоридоры в Мариуполе так и не заработали Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гуманитарные коридоры в районе Мариуполя так и не заработали, потому что в Киеве не считаются с людьми, а только говорят об этом. С таким заявлением выступил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Гуманитарные коридоры так и не заработали. Украина остается прежней Украиной: много говорят, много ложной информации, пропаганды, но по отношению к людям ситуация не меняется — они не считаются с людьми, кто бы это ни был», — заявил Пушилин в эфире «Первого канала». Он добавил, что украинские власти не заботятся о гражданском населении и сконцентрированы на других событиях. Ранее власти Киева заявили, что заинтересованы в работе гуманитарных коридоров. После этого Россия объявила о «режиме тишины» для эвакуации мирного населения, однако Киев нарушил обещание и не выпустил людей по гумкоридорам. Минобороны РФ обвинило украинские власти в отказе от своих обещаний. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Гуманитарные коридоры в районе Мариуполя так и не заработали, потому что в Киеве не считаются с людьми, а только говорят об этом. С таким заявлением выступил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Гуманитарные коридоры так и не заработали. Украина остается прежней Украиной: много говорят, много ложной информации, пропаганды, но по отношению к людям ситуация не меняется — они не считаются с людьми, кто бы это ни был», — заявил Пушилин в эфире «Первого канала». Он добавил, что украинские власти не заботятся о гражданском населении и сконцентрированы на других событиях. Ранее власти Киева заявили, что заинтересованы в работе гуманитарных коридоров. После этого Россия объявила о «режиме тишины» для эвакуации мирного населения, однако Киев нарушил обещание и не выпустил людей по гумкоридорам. Минобороны РФ обвинило украинские власти в отказе от своих обещаний. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.