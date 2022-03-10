Кадыров: верить США и НАТО больше нельзя. «Угрозы реальны и серьезны»

11 марта 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

«Угрозы реальны и серьезны», — считает Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нельзя верить США и НАТО, так как они долгие годы обманывали Россию, обещая не приближаться к стране. Так считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Весь мир понял, что верить США и НАТО больше нельзя. Они на протяжении 30 лет обманывали Россию, обещая не приближаться к границам нашей страны. До самого последнего времени Россия пыталась договориться с НАТО, но стало очевидно: Запад не намерен прислушиваться к нашей стране и не намерен гарантировать безопасность ее жителей. Угрозы со стороны Украины и НАТО действительно реальны и серьезны», — считает Кадыров, пишет «World Economy». Глава Чечни отметил, что США и страны НАТО, которые используют Украину против России, не оставили ей выбора, кроме как начать военную спецоперацию. Он отметил, что власти США и Запада и раньше игнорировали интересы России и все ее миролюбивые инициативы. Кадыров напомнил, что «буквально две недели назад Зеленский заявил о намерении вернуть на Украину ядерное оружие». По его мнению, это оружие запросто могли предоставить украинские власти США и Великобритании. Политический деятель отметил, что в таком случае «подлетное время ядерных ракет до Москвы составило бы около 4-х минут». Кадыров подчеркнул, что власти РФ не ставят перед собой задачу захватить территорию Украины. Политик заверил, что российская сторона хочет защитить каждого мирного жителя Украины и делает это, «несмотря на многочисленные провокации со стороны бандеровских бандгрупп и некоторых подразделений ВСУ, которые используют своих же граждан в качестве живого щита». Ранее Рамзан Кадыров обратился к украинским националистам. Он пригрозил им, что «нацики, бандеровцы и шайтаны» скоро покончат с противником. Кадыров объявил денежное награждение в 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов. Также он обратился к руководству Украины с просьбой помочь беженцам своей страны. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Нельзя верить США и НАТО, так как они долгие годы обманывали Россию, обещая не приближаться к стране. Так считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Весь мир понял, что верить США и НАТО больше нельзя. Они на протяжении 30 лет обманывали Россию, обещая не приближаться к границам нашей страны. До самого последнего времени Россия пыталась договориться с НАТО, но стало очевидно: Запад не намерен прислушиваться к нашей стране и не намерен гарантировать безопасность ее жителей. Угрозы со стороны Украины и НАТО действительно реальны и серьезны», — считает Кадыров, пишет «World Economy». Глава Чечни отметил, что США и страны НАТО, которые используют Украину против России, не оставили ей выбора, кроме как начать военную спецоперацию. Он отметил, что власти США и Запада и раньше игнорировали интересы России и все ее миролюбивые инициативы. Кадыров напомнил, что «буквально две недели назад Зеленский заявил о намерении вернуть на Украину ядерное оружие». По его мнению, это оружие запросто могли предоставить украинские власти США и Великобритании. Политический деятель отметил, что в таком случае «подлетное время ядерных ракет до Москвы составило бы около 4-х минут». Кадыров подчеркнул, что власти РФ не ставят перед собой задачу захватить территорию Украины. Политик заверил, что российская сторона хочет защитить каждого мирного жителя Украины и делает это, «несмотря на многочисленные провокации со стороны бандеровских бандгрупп и некоторых подразделений ВСУ, которые используют своих же граждан в качестве живого щита». Ранее Рамзан Кадыров обратился к украинским националистам. Он пригрозил им, что «нацики, бандеровцы и шайтаны» скоро покончат с противником. Кадыров объявил денежное награждение в 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов. Также он обратился к руководству Украины с просьбой помочь беженцам своей страны. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.