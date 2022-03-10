Кадыров: Россия проводит спецоперацию по спасению жизней

11 марта 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Российское государство проводит операцию по спасению жизней людей на Донбассе. Так считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Согласно международному законодательству, Россия имеет полное право взять на себя защиту ДНР и ЛНР. Это не операция против мирного населения. Это операция по спасению жизней людей на Донбассе, которая преследует цель остановить кровопролитие сейчас, а на будущее — денацифицировать и демилитаризовать Украину, так как накаченный оружием националистический режим создает угрозу не только жителям ДНР и ЛНР, но и самой России», — передает «World Economy» слова главы Чеченской Республики. Кадыров уверен, что без вмешательства России кровопролитие на Донбассе невозможно было бы остановить. По его словам, уже сейчас понятно, что Киев не собирается исполнять Минские соглашения. Глава Чечни утверждает, что «армия Украины с помощью нацистских батальонов и иностранных наемников подготовилась к уничтожению жителей ДНР и ЛНР». Рамзан Кадыров считает, что США и НАТО верить нельзя. По его словам, они не сдержали своего обещания не приближаться к стране. Глава республики заявил, что более 12 тысяч военнослужащих из Чечни выразили полную готовность выполнить задачи по приказу Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президента РФ Владимира Путина и они готовы на добровольной основе отправиться на Украину, чтобы выполнить свой воинский долг. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Целью стали денацификация и демилитаризация. В Минобороны РФ заявляли, что украинские националисты прикрываются мирными людьми как щитом, а также размещают технику в жилых кварталах.