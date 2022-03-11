В ЛНР переименуют освобожденные населенные пункты

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ об отмене украинского закона о декоммунизации. Теперь населенные пункты улицы, кварталы, переулки освобожденных территорий, переименованные украинскими властями, получат прежние названия.
«Всем переименованным населенным пунктам, улицам, площадям, скверам и паркам возвращаются их прежние названия по состоянию на 18 мая 2014 года», — отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте Леонида Пасечника. ЛНР на основе своей конституции вернула всем переименованным населенным пунктам их прежние названия по состоянию на 18 мая 2014 года.
Закон о декоммунизации принят на Украине в 2015 году. В числе прочего, он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ об отмене украинского закона о декоммунизации. Теперь населенные пункты улицы, кварталы, переулки освобожденных территорий, переименованные украинскими властями, получат прежние названия. «Всем переименованным населенным пунктам, улицам, площадям, скверам и паркам возвращаются их прежние названия по состоянию на 18 мая 2014 года», — отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте Леонида Пасечника. ЛНР на основе своей конституции вернула всем переименованным населенным пунктам их прежние названия по состоянию на 18 мая 2014 года. Закон о декоммунизации принят на Украине в 2015 году. В числе прочего, он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Представители Народной милиции ДНР сообщили, что взяли под контроль 12 населенных пунктов на юге региона и заблокировали Мариуполь.