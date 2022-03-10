Тюменцы получат деньги за долгий брак, даже если их супруг умрет

Выплаты к юбилейным датам супружеской жизни тюменцам будут перечислять, даже если их жены или мужья уйдут из жизни в год наступления праздничной даты. Такое правило содержит в себе постановление, опубликованное на официальном портале правовой информации.
«Положение о единовременных выплатах семейным парам в связи с юбилейной датой супружеской жизни. Право на выплату сохраняется за вдовами (вдовцами) в случае смерти одного из супругов, наступившей в год юбилея», — говорится в постановлении правительства Тюменской области, подписанном губернатором Александром Моором.
Ранее власти региона ввели новую выплату для супружеских пар. Те из них, кто прожил вместе 50 и более лет (55, 60 и так далее), могут один раз получить деньги из бюджета области, как подарок к празднику. Суммы варьируются от 20 до 45 тысяч рублей.
Выплаты к юбилейным датам супружеской жизни тюменцам будут перечислять, даже если их жены или мужья уйдут из жизни в год наступления праздничной даты. Такое правило содержит в себе постановление, опубликованное на официальном портале правовой информации. «Положение о единовременных выплатах семейным парам в связи с юбилейной датой супружеской жизни. Право на выплату сохраняется за вдовами (вдовцами) в случае смерти одного из супругов, наступившей в год юбилея», — говорится в постановлении правительства Тюменской области, подписанном губернатором Александром Моором. Ранее власти региона ввели новую выплату для супружеских пар. Те из них, кто прожил вместе 50 и более лет (55, 60 и так далее), могут один раз получить деньги из бюджета области, как подарок к празднику. Суммы варьируются от 20 до 45 тысяч рублей.