Тюменцы получат деньги за долгий брак, даже если их супруг умрет

11 марта 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Даже если пару разлучит смерть одного из супругов, второй сможет получить выплату от властей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выплаты к юбилейным датам супружеской жизни тюменцам будут перечислять, даже если их жены или мужья уйдут из жизни в год наступления праздничной даты. Такое правило содержит в себе постановление, опубликованное на официальном портале правовой информации. «Положение о единовременных выплатах семейным парам в связи с юбилейной датой супружеской жизни. Право на выплату сохраняется за вдовами (вдовцами) в случае смерти одного из супругов, наступившей в год юбилея», — говорится в постановлении правительства Тюменской области, подписанном губернатором Александром Моором. Ранее власти региона ввели новую выплату для супружеских пар. Те из них, кто прожил вместе 50 и более лет (55, 60 и так далее), могут один раз получить деньги из бюджета области, как подарок к празднику. Суммы варьируются от 20 до 45 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Выплаты к юбилейным датам супружеской жизни тюменцам будут перечислять, даже если их жены или мужья уйдут из жизни в год наступления праздничной даты. Такое правило содержит в себе постановление, опубликованное на официальном портале правовой информации. «Положение о единовременных выплатах семейным парам в связи с юбилейной датой супружеской жизни. Право на выплату сохраняется за вдовами (вдовцами) в случае смерти одного из супругов, наступившей в год юбилея», — говорится в постановлении правительства Тюменской области, подписанном губернатором Александром Моором. Ранее власти региона ввели новую выплату для супружеских пар. Те из них, кто прожил вместе 50 и более лет (55, 60 и так далее), могут один раз получить деньги из бюджета области, как подарок к празднику. Суммы варьируются от 20 до 45 тысяч рублей.