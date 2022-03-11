Володин рассказал, когда Жириновский появится в Госдуме

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается приехать на ближайшее заседание Госдумы. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее Жириновского госпитализировали с коронавирусом.
«Жаль, нет Владимира Вольфовича Жириновского. Он, кстати, собирается приехать на ближайшее заседание, готовится», — заявил Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы, которое транслировалось на официальном сайте нижней палаты парламента. Пленарное заседание проходило 11 марта. О дате следующего заседания на сайте Госдумы пока нет информации.
В феврале лидер ЛДПР попал в Центральную клиническую больницу Москвы с коронавирусом. Telegram-канал Mash сообщал, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако в пресс-службе политика это опровергли. В Минздраве РФ заявляли, что Жириновский чувствует себя нормально. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который оказался в одной больнице с главой ЛДПР, сообщал, что его коллега идет на поправку. До госпитализации Жириновский сообщал, что привился от коронавируса семь раз.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается приехать на ближайшее заседание Госдумы. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее Жириновского госпитализировали с коронавирусом. «Жаль, нет Владимира Вольфовича Жириновского. Он, кстати, собирается приехать на ближайшее заседание, готовится», — заявил Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы, которое транслировалось на официальном сайте нижней палаты парламента. Пленарное заседание проходило 11 марта. О дате следующего заседания на сайте Госдумы пока нет информации. В феврале лидер ЛДПР попал в Центральную клиническую больницу Москвы с коронавирусом. Telegram-канал Mash сообщал, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако в пресс-службе политика это опровергли. В Минздраве РФ заявляли, что Жириновский чувствует себя нормально. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который оказался в одной больнице с главой ЛДПР, сообщал, что его коллега идет на поправку. До госпитализации Жириновский сообщал, что привился от коронавируса семь раз.