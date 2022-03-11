Володин рассказал, когда Жириновский появится в Госдуме

11 марта 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается приехать на ближайшее заседание Госдумы. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее Жириновского госпитализировали с коронавирусом. «Жаль, нет Владимира Вольфовича Жириновского. Он, кстати, собирается приехать на ближайшее заседание, готовится», — заявил Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы, которое транслировалось на официальном сайте нижней палаты парламента. Пленарное заседание проходило 11 марта. О дате следующего заседания на сайте Госдумы пока нет информации. В феврале лидер ЛДПР попал в Центральную клиническую больницу Москвы с коронавирусом. Telegram-канал Mash сообщал, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако в пресс-службе политика это опровергли. В Минздраве РФ заявляли, что Жириновский чувствует себя нормально. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который оказался в одной больнице с главой ЛДПР, сообщал, что его коллега идет на поправку. До госпитализации Жириновский сообщал, что привился от коронавируса семь раз.