Володин рассказал, когда Жириновский появится в Госдуме

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Вячеслав Володин выразил сожаление, что Владимир Жириновский не присутствовал на пленарном заседании Фото:
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Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается приехать на ближайшее заседание Госдумы. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее Жириновского госпитализировали с коронавирусом.

«Жаль, нет Владимира Вольфовича Жириновского. Он, кстати, собирается приехать на ближайшее заседание, готовится», — заявил Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы, которое транслировалось на официальном сайте нижней палаты парламента. Пленарное заседание проходило 11 марта. О дате следующего заседания на сайте Госдумы пока нет информации.

В феврале лидер ЛДПР попал в Центральную клиническую больницу Москвы с коронавирусом. Telegram-канал Mash сообщал, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако в пресс-службе политика это опровергли. В Минздраве РФ заявляли, что Жириновский чувствует себя нормально. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который оказался в одной больнице с главой ЛДПР, сообщал, что его коллега идет на поправку. До госпитализации Жириновский сообщал, что привился от коронавируса семь раз.

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается приехать на ближайшее заседание Госдумы. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее Жириновского госпитализировали с коронавирусом. «Жаль, нет Владимира Вольфовича Жириновского. Он, кстати, собирается приехать на ближайшее заседание, готовится», — заявил Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы, которое транслировалось на официальном сайте нижней палаты парламента. Пленарное заседание проходило 11 марта. О дате следующего заседания на сайте Госдумы пока нет информации. В феврале лидер ЛДПР попал в Центральную клиническую больницу Москвы с коронавирусом. Telegram-канал Mash сообщал, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако в пресс-службе политика это опровергли. В Минздраве РФ заявляли, что Жириновский чувствует себя нормально. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который оказался в одной больнице с главой ЛДПР, сообщал, что его коллега идет на поправку. До госпитализации Жириновский сообщал, что привился от коронавируса семь раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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