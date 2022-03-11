Украина попросила у Запада замороженные российские активы

11 марта 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Резервов Центробанка РФ хватит на восстановление экономики Украины, заявил Денис Кудин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Киев намерен конфисковать 415 миллиардов долларов, которые находятся на замороженных счетах Центробанка РФ. Об этом сообщил замглавы минэкономики Украины Денис Кудин. Чиновник выразил надежду, что конфискованные средства пойдут на восстановление экономики страны. «Этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики», — заявил Денис Кудин в эфире телеканала «Украина 24». Замминистра экономики напомнил, что западные страны арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ на 415 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Россия начала спецоперацию на денацификации и демилитаризации Украины. На такой шаг пошли страны Евросоюза совместно с США, Великобританией и Канадой. После Центробанк РФ принял решение повысить ключевую ставку до 20%, тем самым побив рекорд, установленный в декабре 2014 года. Также часть российских кредитных организаций собираются отключить от SWIFT. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов начать тотальную экономическую войну против РФ. В Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Киев намерен конфисковать 415 миллиардов долларов, которые находятся на замороженных счетах Центробанка РФ. Об этом сообщил замглавы минэкономики Украины Денис Кудин. Чиновник выразил надежду, что конфискованные средства пойдут на восстановление экономики страны. «Этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики», — заявил Денис Кудин в эфире телеканала «Украина 24». Замминистра экономики напомнил, что западные страны арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ на 415 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Россия начала спецоперацию на денацификации и демилитаризации Украины. На такой шаг пошли страны Евросоюза совместно с США, Великобританией и Канадой. После Центробанк РФ принял решение повысить ключевую ставку до 20%, тем самым побив рекорд, установленный в декабре 2014 года. Также часть российских кредитных организаций собираются отключить от SWIFT. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов начать тотальную экономическую войну против РФ. В Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.