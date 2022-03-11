Кадыров рассказал о спасении российского офицера на Украине. Видео

11 марта 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

Чеченские спецназовцы, участвующие в спецоперации РФ на Украине, эвакуировали раненого командира бригады, полковника армии РФ Юрия Медведева. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, командир бригады чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. «В ходе боя за очередной населенный пункт наши воины эвакуировали раненого командира бригады, полковника армии Юрия Медведева. Его вынесли из-под огня на безопасное место. Наши бойцы оказали ему первую медицинскую помощь и на своем транспорте оперативно доставили в госпиталь, передали его медикам», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Ранее глава Чечни заявил, что Россия, в соответствии с международным законодательством, имеет полное право взять на себя защиту Донецких и Луганских народных республик. Он подчеркнул, что спецоперация на Украине направлена на спасение жизней людей в Донбассе. Кадыров уверен, что без вмешательства России в регионе не удалось бы остановить кровопролитие. Президент РФ Владимир Путин объявил о денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей». Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. На втором этапе российская и украинская делегация договорились о возможном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров.