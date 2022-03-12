Глава Instagram заявил о блокировке соцсети в России

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Глава Instagram подтвердил информацию о блокировке соцсети в РФ с 14 марта Фото:
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Социальная сеть Instagram будет заблокирована на территории России с 14 марта. Эту информацию подтвердил глава платформы Адам Моссери.

«В понедельник Instagram будет заблокирован в России», — написал Моссери на своей странице в Twitter. Глава соцсети назвал такое решение неправильным. По его мнению, блокировка Instagram «лишит 80 млн пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром».

Ранее в Генпрокуратуре обвинили компанию Meta в экстремизме после того, как корпорация сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. В ведомстве потребовали, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram. Сообщалось, что мера не коснется WhatsApp. В Роскомнадзоре предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта. После этого руководство корпорации заявило, что новая политика в отношении российских военнослужащих, будет применяться только на Украине.

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Социальная сеть Instagram будет заблокирована на территории России с 14 марта. Эту информацию подтвердил глава платформы Адам Моссери. «В понедельник Instagram будет заблокирован в России», — написал Моссери на своей странице в Twitter. Глава соцсети назвал такое решение неправильным. По его мнению, блокировка Instagram «лишит 80 млн пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром». Ранее в Генпрокуратуре обвинили компанию Meta в экстремизме после того, как корпорация сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. В ведомстве потребовали, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram. Сообщалось, что мера не коснется WhatsApp. В Роскомнадзоре предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта. После этого руководство корпорации заявило, что новая политика в отношении российских военнослужащих, будет применяться только на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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