11 марта 2022

Meta: призывы к убийству россиян разрешены только на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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В Meta заявили, что новая политика будет работать только на Украине Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Новая политика компании Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) допускающая призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, будет применяться только на Украине. Об этом сообщили в руководстве компании. Уточняется, что новые правила помогут украинцам «высказывать гнев» в адрес солдат российской армии.

«Новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям высказывать гнев в адрес войск РФ», — передает слова руководства Meta РИА «Новости». В компании подчеркнули, что соцсети Facebook и Instagram не потерпят русофобии и «любой дискриминации россиян». Новую редакционную политику назвали временной мерой, «применяемой в беспрецедентных обстоятельствах».

Ранее в Генпрокуратуре обвинили компанию Meta в экстремизме после того, как корпорация сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. В ведомстве потребовали, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram. Сообщалось, что мера не коснется WhatsApp. В Роскомнадзоре предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта.

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Новая политика компании Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) допускающая призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, будет применяться только на Украине. Об этом сообщили в руководстве компании. Уточняется, что новые правила помогут украинцам «высказывать гнев» в адрес солдат российской армии. «Новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям высказывать гнев в адрес войск РФ», — передает слова руководства Meta РИА «Новости». В компании подчеркнули, что соцсети Facebook и Instagram не потерпят русофобии и «любой дискриминации россиян». Новую редакционную политику назвали временной мерой, «применяемой в беспрецедентных обстоятельствах». Ранее в Генпрокуратуре обвинили компанию Meta в экстремизме после того, как корпорация сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. В ведомстве потребовали, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram. Сообщалось, что мера не коснется WhatsApp. В Роскомнадзоре предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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