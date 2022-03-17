Twitter удалил 50 тысяч фейковых постов по Украине

17 марта 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Речь идет о видео с прошлых конфликтов, распространяемые так, как будто эти события происходят на Украине Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соцсеть Twitter уже удалила более пятидесяти тысяч материалов о событиях на Украине. В этих материалах имелась неточная информация. Об этом рассказала вице-президент компании по публичной политике Шинейд МакСуини. «В соответствии с нашей политикой в отношении искусственно созданных и манипулируемых СМИ мы маркировали или удалили более 50 тысяч единиц контента и навсегда заблокировали более 75 тысяч учетных записей», — сообщила МакСуини в Twitter. Она добавила, что зафиксирован рост контента, который вводит пользователей соцсети в заблуждение. Под фейками она подразумевает «старые видеоролики о прошлых конфликтах, распространяемые так, как будто эти события происходят на Украине». С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации республики, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной. Госдума РФ приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации. За это могут назначить штраф до 1,5 миллиона рублей, за тяжкие последствия от фейков будут наказывать лишением свободы от 10 до 15 лет. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соцсеть Twitter уже удалила более пятидесяти тысяч материалов о событиях на Украине. В этих материалах имелась неточная информация. Об этом рассказала вице-президент компании по публичной политике Шинейд МакСуини. «В соответствии с нашей политикой в отношении искусственно созданных и манипулируемых СМИ мы маркировали или удалили более 50 тысяч единиц контента и навсегда заблокировали более 75 тысяч учетных записей», — сообщила МакСуини в Twitter. Она добавила, что зафиксирован рост контента, который вводит пользователей соцсети в заблуждение. Под фейками она подразумевает «старые видеоролики о прошлых конфликтах, распространяемые так, как будто эти события происходят на Украине». С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации республики, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной. Госдума РФ приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации. За это могут назначить штраф до 1,5 миллиона рублей, за тяжкие последствия от фейков будут наказывать лишением свободы от 10 до 15 лет. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.