Обанкротившаяся стройфирма из ЯНАО начала выплату долгов

Компания задолжала 226 сотрудникам более 26 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Обанкротившаяся строительная фирма «Ямал Альянс» в Ноябрьске выплатила задолженность работникам на сумму более 3,64 миллиона рублей. Как сообщают представители прокуратуры ЯНАО на официальном сайте ведомства, долг по зарплате перед работниками был погашен только после вмешательства надзорных органов.

«В целях погашения задолженности прокуратурой принят комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе прокурор города направил в суд исковые заявления с требованием о взыскании задолженности по заработной плате. В результате вмешательства надзорного ведомства, а также реализации имущества, принадлежащего организации, погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 3,64 млн рублей», — сказано в сообщении.

Как сообщает прокуратора, предприятие не погашало долг по зарплате, который накопился еще до признания фирмы банкротом. Спустя три года после введения процедуры банкротства, руководство по-прежнему не исполнило финансовые обязательства перед работниками. На момент введения конкурсного производства в 2019 году у предприятия был долг перед 226 сотрудниками на сумму более 26 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что арбитражного управляющего компании «Ямал Альянс» привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей, установленных законом. Причиной стали заявления о признании ничтожными сделок, совершенных банкротом.

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