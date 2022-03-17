ФСБ: преступная группа риелторов обманула десятки курганцев

Следствие доказало причастность фигурантов к 80 фиктивным сделкам, ущерб превысил 44 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трое риелторов и руководитель организации из Курганской области признаны виновными в махинациях с маткапиталом. Следствию удалось доказать причастность преступной группы к десяткам фиктивным сделкам с жильем, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В ходе следствия была доказана причастность четырех обвиняемых к 80 фиктивным сделкам купли-продажи объектов недвижимости за счет средств материнского капитала. Всем фигурантам Курганским городским судом назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от двух до пяти лет. Приговор вступил в законную силу», — говорится в материалах ведомства.

Члены преступной группы в период с августа 2013 года по март 2018 года оформили сделки на общую сумму более 44 млн рублей, согласно которым обладательницы маткапитала покупали жилье. В документах рыночная стоимость недвижимости была завышена, а сами дома были ветхими и непригодными для проживания, либо вообще отсутствовали на указанных земельных участках. Уголовное дело расследовала следственная часть УМВД России по Курганской области по материалам регионального УФСБ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области осудили другую преступную группу, участницы которой с января 2017 года по июнь 2018 года похитили с помощью сертификатов маткапитала более 21 млн рублей. Суд назначил им наказание сроком от трех до семи лет лишения свободы. Участники другой преступной группы, совершившие махинации с маткапиталом в 2015—2016 годах на 40 млн рублей, также были приговорены к лишению свободы.

В январе курганские власти предложили внести поправки в федеральное законодательство, которые призваны побороть аферы с материнским капиталом. По их данным, в регионе в 2020—2021 году провели масштабную инвентаризацию, во время которой выявили 413 брошенных домов, приобретенных на вторичном рынке за счет маткапитала.

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