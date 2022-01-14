Курганские власти придумали, как не допустить афер с маткапиталом

14 января 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Депутаты Курганской областной думы выйдут с законодательной инициативой против махинаций с маткапиталом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти разработали поправки в федеральное законодательство, которые призваны побороть аферы с материнским капиталом. Инициативу одобрили депутаты областной думы на внеочередном заседании, передает корреспондент URA.RU. «Предлагается внести на рассмотрение Госдумой проект изменений в федеральный закон. Предлагается установить, что при отсутствии информации о признании жилого помещения, приобретаемого за средства маткапитала, пригодным или непригодным для проживания, по запросу Пенсионного фонда осуществляется обязательное проведение оценки и фактического обследования жилого помещения», — заявила депутатам замдиректора регионального департамента имущественных отношений Елена Иванова. Чиновница отметила, что действующее законодательство не предусматривает обязательную оценку помещений, приобретаемых за счет маткапитала, на пригодность их к проживанию. По данным Ивановой, в регионе в 2020—2021 году провели масштабную инвентаризацию, во время которой выявили 413 брошенных домов, приобретенных на вторичном рынке за счет маткапитала. «Предположительно, данные дома были не пригодны для проживания на момент приобретения. Осуществляется неэффективное расходование бюджетных средств и имеются признаки неправомерных действий», — подчеркнула она. Новость по теме Участницы ОПГ в Кургане украли десятки миллионов с маткапиталов «Необходимо не только проверять на пригодность для проживания. Нужно проводить анализ реальной стоимости жилого помещения», — предложил спикер облдумы Дмитрий Фролов. Он отметил, что есть случаи, когда на маткапитал покупают пригодный для проживания дом, но по завышенной стоимости: «Дом, который реально стоит 20 тысяч рублей, предыдущий собственник продает за 600 тысяч. Львиную долю получают те, кто это организовал». Депутаты решили направить законопроект для рассмотрения в Совет законодателей РФ. Также его отправят в законодательные органы регионов УрФО, чтобы узнать их мнение по этому вопросу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Курганские власти разработали поправки в федеральное законодательство, которые призваны побороть аферы с материнским капиталом. Инициативу одобрили депутаты областной думы на внеочередном заседании, передает корреспондент URA.RU. «Предлагается внести на рассмотрение Госдумой проект изменений в федеральный закон. Предлагается установить, что при отсутствии информации о признании жилого помещения, приобретаемого за средства маткапитала, пригодным или непригодным для проживания, по запросу Пенсионного фонда осуществляется обязательное проведение оценки и фактического обследования жилого помещения», — заявила депутатам замдиректора регионального департамента имущественных отношений Елена Иванова. Чиновница отметила, что действующее законодательство не предусматривает обязательную оценку помещений, приобретаемых за счет маткапитала, на пригодность их к проживанию. По данным Ивановой, в регионе в 2020—2021 году провели масштабную инвентаризацию, во время которой выявили 413 брошенных домов, приобретенных на вторичном рынке за счет маткапитала. «Предположительно, данные дома были не пригодны для проживания на момент приобретения. Осуществляется неэффективное расходование бюджетных средств и имеются признаки неправомерных действий», — подчеркнула она. «Необходимо не только проверять на пригодность для проживания. Нужно проводить анализ реальной стоимости жилого помещения», — предложил спикер облдумы Дмитрий Фролов. Он отметил, что есть случаи, когда на маткапитал покупают пригодный для проживания дом, но по завышенной стоимости: «Дом, который реально стоит 20 тысяч рублей, предыдущий собственник продает за 600 тысяч. Львиную долю получают те, кто это организовал». Депутаты решили направить законопроект для рассмотрения в Совет законодателей РФ. Также его отправят в законодательные органы регионов УрФО, чтобы узнать их мнение по этому вопросу.