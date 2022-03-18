Украинского певца отправили за решетку за экстремизм. Он угрожал убить российских военных

18 марта 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Певец Игорь Левченко помещен под стражу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Московской области был арестован певец Игорь Левченко. Решением суда исполнитель был помещен под стражу. Его обвиняют в экстремизме. «По ходатайству следователя следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (п. „а“ ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается на официальном сайте СКР по Московской области. Певец Игорь Левченко является гражданином Украины, но проживал в городе Красногорске (Московская область). Там он записал видеоролик в Instagram (заблокирован в РФ) в котором негативно отзывался об армии РФ с угрозой применения насилия и совершения убийств военных. Он свою вину признал в полном объеме. Ранее сообщалось, что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала. Он в эфире украинского телеканала цитировал нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана и призывал убивать русских детей. Также в генпрокуратуре обвинили компанию Meta в экстремизме после того, как корпорация сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Московской области был арестован певец Игорь Левченко. Решением суда исполнитель был помещен под стражу. Его обвиняют в экстремизме. «По ходатайству следователя следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (п. „а“ ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается на официальном сайте СКР по Московской области. Певец Игорь Левченко является гражданином Украины, но проживал в городе Красногорске (Московская область). Там он записал видеоролик в Instagram (заблокирован в РФ) в котором негативно отзывался об армии РФ с угрозой применения насилия и совершения убийств военных. Он свою вину признал в полном объеме. Ранее сообщалось, что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала. Он в эфире украинского телеканала цитировал нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана и призывал убивать русских детей. Также в генпрокуратуре обвинили компанию Meta в экстремизме после того, как корпорация сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных.