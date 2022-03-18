В Московской области был арестован певец Игорь Левченко. Решением суда исполнитель был помещен под стражу. Его обвиняют в экстремизме.
«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (п. „а“ ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается на официальном сайте СКР по Московской области.
Певец Игорь Левченко является гражданином Украины, но проживал в городе Красногорске (Московская область). Там он записал видеоролик в Instagram (заблокирован в РФ) в котором негативно отзывался об армии РФ с угрозой применения насилия и совершения убийств военных. Он свою вину признал в полном объеме.
Ранее сообщалось, что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала. Он в эфире украинского телеканала цитировал нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана и призывал убивать русских детей. Также в генпрокуратуре обвинили компанию Meta в экстремизме после того, как корпорация сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных.
В Московской области был арестован певец Игорь Левченко. Решением суда исполнитель был помещен под стражу. Его обвиняют в экстремизме. «По ходатайству следователя следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (п. „а“ ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается на официальном сайте СКР по Московской области. Певец Игорь Левченко является гражданином Украины, но проживал в городе Красногорске (Московская область). Там он записал видеоролик в Instagram (заблокирован в РФ) в котором негативно отзывался об армии РФ с угрозой применения насилия и совершения убийств военных. Он свою вину признал в полном объеме. Ранее сообщалось, что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала. Он в эфире украинского телеканала цитировал нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана и призывал убивать русских детей. Также в генпрокуратуре обвинили компанию Meta в экстремизме после того, как корпорация сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных.