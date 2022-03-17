Экс-глава курганского УФАС заявила о завершении «перезагрузки»

Ирина Гагарина заявила, что соскучилась по работе, и решила возобновить работу своего telegram-канала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава УФАС по Курганской области и экс-директор регионального департамента госрегулирования цен и тарифов Ирина Гагарина, ушедшая в отставку более года назад, заявила, что соскучилась по работе. Она считает, что ее перезагрузка на этом завершилась, и поэтому решила восстановить свой telegram-канал.

«Второй год в свободном плаванье. Тогда, в феврале 2021 года, я шагнула в неизвестность под названием „Работаю на себя“. Был кайф от осознания, что никакая погань не сможет попытаться затронуть своими грязными ручонками. Был кайф от осознания, что твоя жизнь теперь полностью зависит от тебя. А сегодня вдруг накрыло», — написала Гагарина в своем telegram-канале.

По словам экс-чиновницы, она поняла, что очень сильно любила свою работу и скучает по ней. «Скучаю по коллегам, по состоянию идейности, в котором я пребывала, по жгучему желанию делать этот мир лучше. Видимо, перезагрузка завершилась. Так что возобновляю этот канал», — добавила Гагарина. Она отметила, что пока не знает, каким этот канал будет. «Но могу обещать, что будет интересно», — заявила экс-чиновница.

Гагарина ушла в отставку из департамента госрегулирования цен и тарифов в феврале 2021 года. Она заявляла, что намерена уехать из региона. Тогда же уволились оба ее заместителя, которые пришли в департамент вместе с ней из областного УФАС. После этого она несколько раз появлялась в информационной повестке. Так, в сентябре 2021 года в своем telegram-канале она назвала «психиатрическим бредом» новый слоган Кургана, который охарактеризовали как «город вольных людей». Гагарина назвала незаконной схему управления центральным рынком Кургана через управляющую компанию.

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