В Тюмени такси врезалось в пассажирский автобус

По предварительным данным, такси выехало на встречную полосу (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«Яндекс Такси» выехало на встречную полосу в Восточном районе Тюмени и врезалось в автобус. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Легковое такси и автобус сегодня столкнулись в Тюмени на улице Таллинской. Предварительно, водитель KIA выехал на встречную полосу», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В пассажирском автобусе никто не пострадал. Водитель «Яндекс Такси» и его пассажирка получили травмы ног.

URA.RU ранее писало, что в Тюменской области вынесли приговор DJ Константину Макарову (Jerry Ham), который выехал на встречную полосу на трассе Тюмень — Курган. Из-за маневра в аварию попала «Лада» с четырьмя гражданами внутри (включая 4-летнюю девочку), все они погибли.