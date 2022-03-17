17 марта 2022

В Тюмени такси врезалось в пассажирский автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, такси, яндекс такси
По предварительным данным, такси выехало на встречную полосу (архивное фото) Фото:

«Яндекс Такси» выехало на встречную полосу в Восточном районе Тюмени и врезалось в автобус. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Легковое такси и автобус сегодня столкнулись в Тюмени на улице Таллинской. Предварительно, водитель KIA выехал на встречную полосу», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В пассажирском автобусе никто не пострадал. Водитель «Яндекс Такси» и его пассажирка получили травмы ног.

URA.RU ранее писало, что в Тюменской области вынесли приговор DJ Константину Макарову (Jerry Ham), который выехал на встречную полосу на трассе Тюмень — Курган. Из-за маневра в аварию попала «Лада» с четырьмя гражданами внутри (включая 4-летнюю девочку), все они погибли.

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«Яндекс Такси» выехало на встречную полосу в Восточном районе Тюмени и врезалось в автобус. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Легковое такси и автобус сегодня столкнулись в Тюмени на улице Таллинской. Предварительно, водитель KIA выехал на встречную полосу», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В пассажирском автобусе никто не пострадал. Водитель «Яндекс Такси» и его пассажирка получили травмы ног. URA.RU ранее писало, что в Тюменской области вынесли приговор DJ Константину Макарову (Jerry Ham), который выехал на встречную полосу на трассе Тюмень — Курган. Из-за маневра в аварию попала «Лада» с четырьмя гражданами внутри (включая 4-летнюю девочку), все они погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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