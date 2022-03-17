17 марта 2022

В Кургане ищут водителя, сбившего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС, ГАИ, ГИБДД. Челябинск, гаи, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс
Очевидцев происшествия просят обратиться в ГИБДД Фото:

Неизвестный водитель утром 18 марта сбил на пешеходном переходе девочку 2012 года рождения, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Очевидцев ДТП просят обратиться в ГИБДД.

«18 марта в 7 часов 28 минут на улице Пугачева, в районе дома №108, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по улице Пугачева в направлении улицы Омская, допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2012 года рождения. Она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали URA.RU в отделении пропаганды городского отдела ГИБДД.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. «Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просьба обратиться по адресу: г. Курган, проспект Маршала Голикова, дом №25, кабинет №208, или по телефонам: 77-51-76, 25-64-90», — заявили в ведомстве.

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Неизвестный водитель утром 18 марта сбил на пешеходном переходе девочку 2012 года рождения, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Очевидцев ДТП просят обратиться в ГИБДД. «18 марта в 7 часов 28 минут на улице Пугачева, в районе дома №108, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по улице Пугачева в направлении улицы Омская, допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2012 года рождения. Она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали URA.RU в отделении пропаганды городского отдела ГИБДД. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. «Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просьба обратиться по адресу: г. Курган, проспект Маршала Голикова, дом №25, кабинет №208, или по телефонам: 77-51-76, 25-64-90», — заявили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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