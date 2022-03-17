В Кургане ищут водителя, сбившего ребенка

18 марта 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Очевидцев происшествия просят обратиться в ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неизвестный водитель утром 18 марта сбил на пешеходном переходе девочку 2012 года рождения, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Очевидцев ДТП просят обратиться в ГИБДД. «18 марта в 7 часов 28 минут на улице Пугачева, в районе дома №108, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по улице Пугачева в направлении улицы Омская, допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2012 года рождения. Она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали URA.RU в отделении пропаганды городского отдела ГИБДД. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. «Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просьба обратиться по адресу: г. Курган, проспект Маршала Голикова, дом №25, кабинет №208, или по телефонам: 77-51-76, 25-64-90», — заявили в ведомстве. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Неизвестный водитель утром 18 марта сбил на пешеходном переходе девочку 2012 года рождения, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Очевидцев ДТП просят обратиться в ГИБДД. «18 марта в 7 часов 28 минут на улице Пугачева, в районе дома №108, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по улице Пугачева в направлении улицы Омская, допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2012 года рождения. Она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали URA.RU в отделении пропаганды городского отдела ГИБДД. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. «Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просьба обратиться по адресу: г. Курган, проспект Маршала Голикова, дом №25, кабинет №208, или по телефонам: 77-51-76, 25-64-90», — заявили в ведомстве.