Премьер-министр Британии выступил против контактов с Путиным

19 марта 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Запад не должен повторить ошибку, совершенную после 2014 года, считает Борис Джонсон Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против нормализации отношений с президентом РФ Владимиром Путиным после разрешения ситуации на Украине. Об этом он заявил на съезде Консервативной партии Соединенного Королевства. По мнению премьер-министра, это было бы ошибкой. «Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку», — цитирует Борис Джонсона РИА «Новости». Ранее премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит усиливать антироссийские санкции, чтобы нанести наибольший ущерб экономике РФ. Об этом он уведомил президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора. Кроме того, Джонсон пообещал обеспечить Киев оружием. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. По словам главы государства, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет завершена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против нормализации отношений с президентом РФ Владимиром Путиным после разрешения ситуации на Украине. Об этом он заявил на съезде Консервативной партии Соединенного Королевства. По мнению премьер-министра, это было бы ошибкой. «Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку», — цитирует Борис Джонсона РИА «Новости». Ранее премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит усиливать антироссийские санкции, чтобы нанести наибольший ущерб экономике РФ. Об этом он уведомил президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора. Кроме того, Джонсон пообещал обеспечить Киев оружием. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. По словам главы государства, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет завершена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.