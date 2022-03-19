Премьер-министр Британии выступил против контактов с Путиным

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Запад не должен повторить ошибку, совершенную после 2014 года, считает Борис Джонсон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против нормализации отношений с президентом РФ Владимиром Путиным после разрешения ситуации на Украине. Об этом он заявил на съезде Консервативной партии Соединенного Королевства. По мнению премьер-министра, это было бы ошибкой.

«Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку», — цитирует Борис Джонсона РИА «Новости». Ранее премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит усиливать антироссийские санкции, чтобы нанести наибольший ущерб экономике РФ. Об этом он уведомил президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора. Кроме того, Джонсон пообещал обеспечить Киев оружием.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. По словам главы государства, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет завершена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против нормализации отношений с президентом РФ Владимиром Путиным после разрешения ситуации на Украине. Об этом он заявил на съезде Консервативной партии Соединенного Королевства. По мнению премьер-министра, это было бы ошибкой. «Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку», — цитирует Борис Джонсона РИА «Новости». Ранее премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит усиливать антироссийские санкции, чтобы нанести наибольший ущерб экономике РФ. Об этом он уведомил президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора. Кроме того, Джонсон пообещал обеспечить Киев оружием. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. По словам главы государства, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, а также отвести угрозу от России. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет завершена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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