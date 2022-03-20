«Уральские авиалинии» отправят в простой часть персонала

«Уральские авиалинии» разработали план антикризисных мер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Уральские авиалинии» отправит в вынужденный простой часть сотрудников, это предусмотрено в плане антикризисных мер. Информацию подтвердили в пресс-службе перевозчика.

«Планом предусмотрена отправка в простой по причинам, не зависящим от работников и работодателя, части сотрудников, включая пилотов и бортпроводников. Сейчас авиакомпания готовит списки работников», — передает «Коммерсант-Урал». Это подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

Сотрудникам будут оплачивать время простоя. Перевозчик назвал такие меры вынужденными. Целью антикризисного плана стало сохранение работы компании, в том числе за счет снижения издержек. Проблемы возникли из-за геополитической ситуации, закрытия неба европейских стран, а также санкций на использование авиатехники.

Европа начала закрывать небо из-за спецоперации России на Украине. Росавиация ввела ответные меры и закрыла воздушное пространство 36 государствам. В пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта также утвердили временный алгоритм, который позволит компаниям передавать допуск к международным перевозкам.