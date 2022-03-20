«Уральские авиалинии» отправят в простой часть персонала

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Аэропорт
«Уральские авиалинии» разработали план антикризисных мер Фото:

Компания «Уральские авиалинии» отправит в вынужденный простой часть сотрудников, это предусмотрено в плане антикризисных мер. Информацию подтвердили в пресс-службе перевозчика.

«Планом предусмотрена отправка в простой по причинам, не зависящим от работников и работодателя, части сотрудников, включая пилотов и бортпроводников. Сейчас авиакомпания готовит списки работников», — передает «Коммерсант-Урал». Это подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

Сотрудникам будут оплачивать время простоя. Перевозчик назвал такие меры вынужденными. Целью антикризисного плана стало сохранение работы компании, в том числе за счет снижения издержек. Проблемы возникли из-за геополитической ситуации, закрытия неба европейских стран, а также санкций на использование авиатехники.

Европа начала закрывать небо из-за спецоперации России на Украине. Росавиация ввела ответные меры и закрыла воздушное пространство 36 государствам. В пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта также утвердили временный алгоритм, который позволит компаниям передавать допуск к международным перевозкам.

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Компания «Уральские авиалинии» отправит в вынужденный простой часть сотрудников, это предусмотрено в плане антикризисных мер. Информацию подтвердили в пресс-службе перевозчика. «Планом предусмотрена отправка в простой по причинам, не зависящим от работников и работодателя, части сотрудников, включая пилотов и бортпроводников. Сейчас авиакомпания готовит списки работников», — передает «Коммерсант-Урал». Это подтвердили в пресс-службе авиакомпании. Сотрудникам будут оплачивать время простоя. Перевозчик назвал такие меры вынужденными. Целью антикризисного плана стало сохранение работы компании, в том числе за счет снижения издержек. Проблемы возникли из-за геополитической ситуации, закрытия неба европейских стран, а также санкций на использование авиатехники. Европа начала закрывать небо из-за спецоперации России на Украине. Росавиация ввела ответные меры и закрыла воздушное пространство 36 государствам. В пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта также утвердили временный алгоритм, который позволит компаниям передавать допуск к международным перевозкам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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