Соратник Жириновского раскрыл его пророчество о боях на Украине

Лидер ЛДПР 12 лет назад предсказал цели НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2006 году предугадал замыслы Североатлантического альянса по поводу Украины. Об этом рассказал губернатор Хабаровского края, председатель Хабаровского регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярев в своей книге «Пророк в своем Отечестве». По словам политика, НАТО уничтожит Украину и Польшу.

«Жириновский говорил в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской „элите“, что НАТО не нужна Украина, ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином», — приводит Дегтярев цитату из книги в своем telegram-канале.

Участник украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия ранее заявлял, что Киев отказывается от вступления в НАТО. Это связано с тем, что Североатлантический альянс не рассматривает принятие Украины в свой состав в ближайшие пять-десять лет.

Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как он объяснял в обращении к гражданам, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Таким образом, объяснял Путин, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ.

Ранее сообщалось, что Жириновского вывели из медикаментозного сна и он начал идти на поправку. Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, политик собирается приехать на ближайшее заседание Госдумы. По данным Пятого канала, политик уже мог длительное время самостоятельно дышать. Однако врачи не спешили отключать Жириновского от аппарата искусственной вентиляции легких.

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