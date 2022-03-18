Сотрудникам ГИБДД поручили вербовать курганцев на службу в батальон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Командир отдельного батальона ДПС ГИБДД по Кургану Рушан Галеев поручил своим подчиненным «начать вербовку» новых сотрудников в батальон среди друзей и знакомых. Скрин сообщения от Галеева опубликован в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«Я по вопросу комплектования нашего подразделения. Все мы в течение дня общаемся со множеством людей. У нас очень много друзей и знакомых. Начните пропаганду и вербовку в батальон людей. В том числе при общении с водителями и пешеходами. Спрашивайте, где работает, и склоняйте этих людей служить в батальоне. Давайте так. Если человек будет принят на службу в батальон, то кто его привел получит 2 дня к отпуску!», — говорится в сообщении от Галеева Р.А.

По данным автора поста, сообщение получили сотрудники ДПС в рабочем чате. URA.RU направило запрос в ГИБДД УМВД по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что отдельный батальон ГИБДД по городу Кургану объявил набор новых сотрудников. За подробной информацией можно обратиться по телефону 8 (3522) 77-51-83. Кадровый некомплект в органах внутренних дел в Курганской области по итогам 2021 года вырос с 7% до 8,9%. По данным УМВД, вопрос нехватки кадров особенно актуален для подразделений, которые непосредственно взаимодействуют с населением — это участковые уполномоченные полиции, патрульно-постовая служба.

Сообщение от Галеева Р.А. сотрудники ГИБДД получили в рабочем чате, сообщил автор поста, размещенного в группе «Дорога в будущее 45» во «ВКонтакте» скрин: группа «Дорога в будущее 45», «ВКонтакте»

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