В курганской полиции обострился дефицит кадров

Некомплект личного состава курганской полиции за год увеличился с 7% до 8,9% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кадровый некомплект в органах внутренних дел в Курганской области по итогам 2021 года вырос с 7% до 8,9%. Об этом начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Дмитрий Свинов заявил на коллегии ведомства по результатам оперативно-служебной деятельности за год.

«В истекшем году как никогда ранее встала проблема с некомплектом личного состава. За год его показатель увеличился с 7% до 8,9%», — говорится в докладе Свинова, опубликованном на сайте ведомства.

По его данным, решение вопроса нехватки кадров особенно актуально для подразделений, которые непосредственно взаимодействуют с населением — прежде всего это участковые уполномоченные полиции, патрульно-постовая служба (ППС). «Не менее остро стоит вопрос и по линии оперативного и следственного блока», — указано в докладе.

Свинов отметил, что на сегодняшний день ППС укомплектована на 92% (по штату 451 единица, некомплект — 35 единиц), личный состав обеспечен автотранспортом на 90% (62 машины). Кроме того, увеличилась численность подразделений по исполнению административного законодательства в Кургане и Шадринске, вновь введены направления по исполнению административного законодательства в Варгашинском, Петуховском, Притобольном и Юргамышском отделах полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце января начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков также заявил о кадровом некомплекте в полиции региона, который оказался немного ниже, чем в Курганской области — около 6%. По словам Скокова, одной из причин дефицита кадров стали не самые высокие зарплаты молодым сотрудникам.

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