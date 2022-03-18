18 марта 2022

В Курганской области отменили масочный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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С 22 марта в Курганской области носить маски не обязательно, но рекомендовано Фото:

В Курганской области отменили обязательный масочный режим. Соблюдение режима с 22 марта будет носить рекомендательный характер, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«С 22 марта в Курганской области соблюдение масочного режима будет носить рекомендательный характер. Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба», — говорится в сообщении правительства Курганской области.

По словам главы департамента здравоохранения региона Алексея Сигидаева, в регионе наметилось снижение уровня заболеваемости COVID-19. «Не стоит торопиться отказываться от соблюдения масочного режима, если вы относитесь к группе риска, идете в лечебное учреждение, куда также на прием приходят пациенты с ОРВИ. В медучреждениях советую обязательно надевать маску», — подчеркнул Сигидаев.

Ранее URA/RU писало, что в регионе отменили почти все коронавирусные ограничения. Это касается требований по предъявлению QR-кодов на спортивные и культурные мероприятия, учреждения сферы общепита, торговли и услуг, гостиничные и санаторно-курортные организации, ограничений заполняемости залов. С 18 марта 2022 года отменили закрытый круглосуточный режим работы в организациях соцобслуживания.

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В Курганской области отменили обязательный масочный режим. Соблюдение режима с 22 марта будет носить рекомендательный характер, сообщили в пресс-службе правительства региона. «С 22 марта в Курганской области соблюдение масочного режима будет носить рекомендательный характер. Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба», — говорится в сообщении правительства Курганской области. По словам главы департамента здравоохранения региона Алексея Сигидаева, в регионе наметилось снижение уровня заболеваемости COVID-19. «Не стоит торопиться отказываться от соблюдения масочного режима, если вы относитесь к группе риска, идете в лечебное учреждение, куда также на прием приходят пациенты с ОРВИ. В медучреждениях советую обязательно надевать маску», — подчеркнул Сигидаев. Ранее URA/RU писало, что в регионе отменили почти все коронавирусные ограничения. Это касается требований по предъявлению QR-кодов на спортивные и культурные мероприятия, учреждения сферы общепита, торговли и услуг, гостиничные и санаторно-курортные организации, ограничений заполняемости залов. С 18 марта 2022 года отменили закрытый круглосуточный режим работы в организациях соцобслуживания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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