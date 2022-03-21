МИД РФ вручил послу США ноту протеста из-за слов Байдена о Путине

21 марта 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

Джо Байден назвал Владимира Путина «военным преступником» Фото: Evan Vucci AP/TASS Министерство иностранных дел РФ вручило официальную ноту протеста послу США Джону Салливану из-за слов президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщается на официальном сайте МИДа. «Вызванному в Министерство иностранных дел послу США Дж.Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями Дж.Байдена в адрес президента России. Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва», — говорится в сообщении МИДа. Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Байден грубо выразился в отношении президента Путина, назвав его «кровавым диктатором и чистейшим головорезом». Он также назвал российского лидера «военным преступником» и «убийцей». В Кремле заявили, что эти высказывания являются личным оскорблением Путина. В 1999 году Байден, будучи сенатором, инициировал бомбардировки Белграда. В 2011 году, когда Байден был вице-президентом, США начали военное вторжение в Ливию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство иностранных дел РФ вручило официальную ноту протеста послу США Джону Салливану из-за слов президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщается на официальном сайте МИДа. «Вызванному в Министерство иностранных дел послу США Дж.Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями Дж.Байдена в адрес президента России. Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва», — говорится в сообщении МИДа. Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Байден грубо выразился в отношении президента Путина, назвав его «кровавым диктатором и чистейшим головорезом». Он также назвал российского лидера «военным преступником» и «убийцей». В Кремле заявили, что эти высказывания являются личным оскорблением Путина. В 1999 году Байден, будучи сенатором, инициировал бомбардировки Белграда. В 2011 году, когда Байден был вице-президентом, США начали военное вторжение в Ливию.