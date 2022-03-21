В Екатеринбурге пачку бумаги А4 продают за 20 миллионов

Автор объявления на Avito предлагает обменять пачку бумаги на квартиру в Академическом, внедорожник Lamborghini или седан от Rolls-Royce Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В Екатеринбурге находится самый предприимчивый продавец офисной бумаги А4. Автор объявления на Avito по имени Леонид предлагает обменять пачку бумаги Svetocopy на квартиру в Академическом, внедорожник Lamborghini или седан от Rolls-Royce.

«Продам за 20 миллионов рублей или обменяю бумагу для печати Svetoсopy формата а4 500 листов. В приоритете обмен на недвижимость в центре Академического, от 300 квадратных метров. Не привередлив к обмену на Lamborghini Urus или Rolls-Royce Ghost», — сообщает Леонид.

Ранее стало известно, где в Екатеринбурге можно купить самую дешевую бумагу. Больше всего цены на бумагу формата А4 накручивают в магазинах электроники. На минувшей неделе цены на бумагу в России выросли более чем в 6 раз. Из-за этого многие бюджетные учреждения, включая городскую администрацию, начали экономить бумагу, так как рассчитанный бюджет организаций не сможет покрыть траты на расходный материал. Экономить начали и в общественном транспорте Екатеринбурга, уменьшив размер проездного билета. Есть предположение, что рост цен на бумагу возник из-за ухода из России нескольких зарубежных компаний, владеющих предприятиями по производству целлюлозно-бумажной продукции. В связи с этим, Туринский целлюлозно-бумажный завод, находящийся в Свердловской области, планирует запустить производство бумаги А4.

Крупные международные компании приостанавливать работу в России из-за спецоперации российской армии на Украине. Такие решения принимаются зарубежными предпринимателями из-за санкций в отношении России. В своих выступлениях главы западных государств признались в стремлении нанести сильный ущерб российской экономике и ее гуманитарной и социальной сферам. Президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что такие меры, направленные на ухудшение жизней миллионов людей, — это агрессивные способы ведения политической, информационной и экономической войны против России.

Фото: скриншот с сайта объявлений Avito

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