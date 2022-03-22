В Минобороны РФ рассказали, как раненый солдат спас 17 человек

В Министерстве обороны рассказали о подвигах российских военных в ходе спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российский солдат Артур Шихжамалов, в ходе спецоперации на Украине, будучи контуженным, смог эвакуировать в безопасное место своих товарищей. Благодаря его героизму были спасены 17 человек. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Прапорщик Артур Шихжамалов, несмотря на контузию и полученную травму ноги при обстреле со стороны украинских националистов, продолжал оказывать первую помощь раненым и эвакуировать их в безопасное место. Его усилия помогли сохранить жизни 17 военнослужащим», — сообщили в ведомстве.

Также героем стал старший лейтенант Сергей Овчаренко, который подвергся нападению украинских националистов, будучи в составе зенитной ракетной батареи. В ходе боя Овчаренко при помощи комплекса «Бук-М3» сбил два самолета Су-25.

Помимо этого, в ведомстве рассказали о подвиге старшего лейтенанта Кирилла Балаганского, который в короткий срок лично обезвредил все взрывные устройства на мосту. По этому мосту должно было прийти подкрепление десантникам РФ.

Вооруженным Силам РФ ранее удалось форсировать реку Кашлагач и прорвать оборону нацбатальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). До этого в Мариуполе был убит один из идеологов батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Николай Кравченко по кличке Крук.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от действий Киева. Путин отмечал, что Украина саботировала Минские соглашения, также была угроза вступления в НАТО. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам