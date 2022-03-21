Мэрия в ЯНАО затянула срок расселения «аварийки»

Дом с угрозой обрушения несущих конструкций решили расселить в 2024 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

Администрацию Тазовского района обязали сократить на два года срок расселения аварийного дома в поселке Тазовский по улице Геофизиков,33. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, власти хотели расселить дом в 2024 году.

«Прокурор Тазовского района в судебном порядке добился возложения на местную администрацию обязанности расселить аварийный дом», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Прокуратура направила в суд иск о понуждении администрации сократить срок расселения жилья на улице Геофизиков,33 в поселке Тазовский.

Жильцы данного многоквартирного дома живут в аварийных условиях при угрозе обрушения несущих конструкций здания. При этом мэрия определила срок расселения жильцов на конец декабря 2024 года.

Суд удовлетворил требования и возложил на администрацию обязанность по расселению граждан из аварийного дома до мая 2022 года. Также в данном доме проживает инвалид, которому должны предоставить жилье на условиях договора соцнайма во внеочередном порядке.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Тазовского района поселил ребенка в аварийный дом в муниципальную квартиру. Департамент образования района назначил его временным попечителем, однако у депутата не было постоянного места жительства, а опека не проверяла условия жизни ребенка.

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