22 марта 2022

В Новой Москве произошла массовая драка с использованием оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Челябинск, драка
Сообщается, что в драке участвовали не менее 20 человек (архивное фото) Фото:

В Новой Москве произошла массовая драка, в которой принимали участие не менее 20 человек. Участники потасовки использовали холодное оружие.

«Во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре произошла массовая драка с участием не менее 20 человек. Предварительно, один человек пострадал», — передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что участники потасовки применяли холодное оружие: палки, бейсбольные биты и ножи.

На место происшествия прибыли сотрудники МВД и скорой помощи, из-за чего участники драки попытались скрыться. В пресс-службе столичной полиции сообщили, что в ходе потасовки пострадал один человек, предположительно получив ножевое ранение.

Ранее сообщалось, что в Москве произошла массовая драка. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жестко наказывать мигрантов, нарушающих общественный порядок. В результате рейдов в столице полиция возбудила 800 уголовных дел в отношении мигрантов и депортировала около 200 человек, а также почти 18 тысячам человек запрещен въезд в Россию. В ноябре в Подмосковье произошла массовая драка с участием более 50 человек.

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В Новой Москве произошла массовая драка, в которой принимали участие не менее 20 человек. Участники потасовки использовали холодное оружие. «Во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре произошла массовая драка с участием не менее 20 человек. Предварительно, один человек пострадал», — передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что участники потасовки применяли холодное оружие: палки, бейсбольные биты и ножи. На место происшествия прибыли сотрудники МВД и скорой помощи, из-за чего участники драки попытались скрыться. В пресс-службе столичной полиции сообщили, что в ходе потасовки пострадал один человек, предположительно получив ножевое ранение. Ранее сообщалось, что в Москве произошла массовая драка. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жестко наказывать мигрантов, нарушающих общественный порядок. В результате рейдов в столице полиция возбудила 800 уголовных дел в отношении мигрантов и депортировала около 200 человек, а также почти 18 тысячам человек запрещен въезд в Россию. В ноябре в Подмосковье произошла массовая драка с участием более 50 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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