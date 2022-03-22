В Новой Москве произошла массовая драка с использованием оружия

23 марта 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

В Новой Москве произошла массовая драка, в которой принимали участие не менее 20 человек. Участники потасовки использовали холодное оружие. «Во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре произошла массовая драка с участием не менее 20 человек. Предварительно, один человек пострадал», — передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что участники потасовки применяли холодное оружие: палки, бейсбольные биты и ножи. На место происшествия прибыли сотрудники МВД и скорой помощи, из-за чего участники драки попытались скрыться. В пресс-службе столичной полиции сообщили, что в ходе потасовки пострадал один человек, предположительно получив ножевое ранение. Ранее сообщалось, что в Москве произошла массовая драка. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жестко наказывать мигрантов, нарушающих общественный порядок. В результате рейдов в столице полиция возбудила 800 уголовных дел в отношении мигрантов и депортировала около 200 человек, а также почти 18 тысячам человек запрещен въезд в Россию. В ноябре в Подмосковье произошла массовая драка с участием более 50 человек.