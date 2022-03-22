22 марта 2022

СМИ: на Украине ликвидировали одного из лидеров «Азова»

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Украинский националист Артем Мураховский был ликвидирован в боях под Авдеевкой, сообщают украинские СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России ликвидировали одного из лидеров неонацистского батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Артема Мураховского. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным украинских СМИ, Артем Мураховский на днях был ликвидирован в составе 25 воздушно-десантной бригады ВСУ российскими войсками, передает Readovka. Отмечается, что националист был убит в боях под Авдеевкой.

Спецоперация РФ на Украине призвана защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида киевского режима. Об этом заявил президента РФ Владимир Путин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что на Украине за последние годы было несколько тысяч случаев нацизма, передает телеканал 360. Народная милиция ЛНР обнаружила пыточные лагеря украинских нацбатальонов «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) и «Торнадо», сообщает RT.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о взрыве театра в Мариуполе, который был инициирован боевиками нацбата «Азов». 80-летний житель Донбасса рассказал о пытках украинских националистов. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехе в зачистке Мариуполя от нацистов.

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Вооруженные силы России ликвидировали одного из лидеров неонацистского батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Артема Мураховского. Об этом сообщают украинские СМИ. По данным украинских СМИ, Артем Мураховский на днях был ликвидирован в составе 25 воздушно-десантной бригады ВСУ российскими войсками, передает Readovka. Отмечается, что националист был убит в боях под Авдеевкой. Спецоперация РФ на Украине призвана защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида киевского режима. Об этом заявил президента РФ Владимир Путин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что на Украине за последние годы было несколько тысяч случаев нацизма, передает телеканал 360. Народная милиция ЛНР обнаружила пыточные лагеря украинских нацбатальонов «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) и «Торнадо», сообщает RT. Ранее в Минобороны РФ рассказали о взрыве театра в Мариуполе, который был инициирован боевиками нацбата «Азов». 80-летний житель Донбасса рассказал о пытках украинских националистов. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехе в зачистке Мариуполя от нацистов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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