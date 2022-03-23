Посольство РФ обвинило США в желании сохранить химоружие

В посольстве РФ заявили, что США сознательно не уничтожают 3% химоружия Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Посольство России обвинило США в сознательном затягивании уничтожения химического оружия. Соответствующее заявление разместили дипломаты в Twitter.

«В 2017 году Россия ликвидировала свои запасы химического оружия. Этот факт был задокументирован ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия]. США в свою очередь сознательно затягивают уничтожение оставшихся 3% химического оружия, что до сих пор представляет серьезную угрозу для земного шара. Мы призываем США ликвидировать все свое химическое оружие», — заявило посольство.

Это сообщение стало ответом заместителю госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинсу. Он требовал объявить о наличии у РФ химического оружия.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заподозрил Россию в разработке химоружия. Слова политика стали ответом на заявления Минобороны РФ, которые в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, объявленной президентом РФ 24 февраля, обнаружило сеть секретных лабораторий, занимавшихся изучением опасных патогенов на Украине при спонсировании США. По словам МО, США платили украинским ученым от 20 до 40 долларов в день за разработку биооружия. Помимо этого, болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева нашла доказательства того, что США собирали биологические образцы преимущественно русских людей для поставок в одну из военных лабораторий США, передает «Царьград».

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