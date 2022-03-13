В НАТО заподозрили Россию в разработке химоружия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг попытался переложить вину на Россию за планы по химоружию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы может планировать операции с химоружием. По его мнению, именно поэтому Москва сделала предупреждающий шаг.

«Теперь, когда были сделаны эти ложные утверждения, мы должны сохранять бдительность. Вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя эту ткань лжи», — передает немецкая газета Welt am Sonntag слова Столтенберга.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что лаборатории на Украине работали с возбудителями опасных болезней: чумы, дизентерии, сибирской язвы. Этот факт пытались скрыть, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала Украине уничтожить опасные патогены для предотвращения утечки. РФ попросила провести в пятницу заседание совбеза ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг факт разработки биооружия, сообщает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы может планировать операции с химоружием. По его мнению, именно поэтому Москва сделала предупреждающий шаг. «Теперь, когда были сделаны эти ложные утверждения, мы должны сохранять бдительность. Вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя эту ткань лжи», — передает немецкая газета Welt am Sonntag слова Столтенберга. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что лаборатории на Украине работали с возбудителями опасных болезней: чумы, дизентерии, сибирской язвы. Этот факт пытались скрыть, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала Украине уничтожить опасные патогены для предотвращения утечки. РФ попросила провести в пятницу заседание совбеза ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг факт разработки биооружия, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...