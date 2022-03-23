Макрон: Франция никогда не станет участником конфликта на Украине

24 марта 2022 в 01:42 Размер текста - 17 +

Макрон намерен продолжать переговоры с РФ по разрешению конфликта на Украине Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция никогда не станет участником конфликта на Украине и намерена продолжать переговоры с Россией об урегулировании кризиса столько, сколько потребуется. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон. «Мы не участвуем в войне, не надо паниковать. Мы никогда не будем участниками этого конфликта, а европейцы сделают все, чтобы остановить боевые действия, не вступая в них», — сказал Макрон в эфире телеканала M6. Французский лидер намерен продолжать переговоры «столько, сколько потребуется», и рассчитывает, что так сможет добиться прекращения огня, а потом обеспечить проведение мирных переговоров. 22 марта Президенты России и Франции Владимир Путин и Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины. В том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями. Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Франция никогда не станет участником конфликта на Украине и намерена продолжать переговоры с Россией об урегулировании кризиса столько, сколько потребуется. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон. «Мы не участвуем в войне, не надо паниковать. Мы никогда не будем участниками этого конфликта, а европейцы сделают все, чтобы остановить боевые действия, не вступая в них», — сказал Макрон в эфире телеканала M6. Французский лидер намерен продолжать переговоры «столько, сколько потребуется», и рассчитывает, что так сможет добиться прекращения огня, а потом обеспечить проведение мирных переговоров. 22 марта Президенты России и Франции Владимир Путин и Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины. В том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями. Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день».