Макрон: Франция никогда не станет участником конфликта на Украине

Франция никогда не станет участником конфликта на Украине и намерена продолжать переговоры с Россией об урегулировании кризиса столько, сколько потребуется. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон.
«Мы не участвуем в войне, не надо паниковать. Мы никогда не будем участниками этого конфликта, а европейцы сделают все, чтобы остановить боевые действия, не вступая в них», — сказал Макрон в эфире телеканала M6. Французский лидер намерен продолжать переговоры «столько, сколько потребуется», и рассчитывает, что так сможет добиться прекращения огня, а потом обеспечить проведение мирных переговоров.
22 марта Президенты России и Франции Владимир Путин и Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины. В том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями. Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день».
Франция никогда не станет участником конфликта на Украине и намерена продолжать переговоры с Россией об урегулировании кризиса столько, сколько потребуется. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон. «Мы не участвуем в войне, не надо паниковать. Мы никогда не будем участниками этого конфликта, а европейцы сделают все, чтобы остановить боевые действия, не вступая в них», — сказал Макрон в эфире телеканала M6. Французский лидер намерен продолжать переговоры «столько, сколько потребуется», и рассчитывает, что так сможет добиться прекращения огня, а потом обеспечить проведение мирных переговоров. 22 марта Президенты России и Франции Владимир Путин и Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины. В том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями. Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день».