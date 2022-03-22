Путин и Макрон обсудили ход переговоров России и Украины

23 марта 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Продолжен обстоятельный обмен мнениями [между Путиным и Макроном] о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Отмечается, что разговор был инициирован французским лидером. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутиться в головах западных политиков», пишет RT. Путин подчеркнул, что российские военные сражаются на Украине за то, чтобы Москве не угрожала «анти-Россия», создаваемая Западом, передает MK.RU. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что время для переговоров с Россией наступило. По его словам, дальнейшую судьбу Украины и результатов переговоров с Россией решит украинский народ путем референдума. Зеленский подчеркнул, что неудача в переговорах с Путиным грозит началом третьей мировой войны. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о прогрессе в российско-украинских переговорах.