На картах были указаны маршруты, по которым украинские танки должны были попасть в Крым (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные захватили карты вооруженных сил Украины, которые доказывают, что Киев планировал нападение на Крым. На картах были обозначены позиции украинских националистов на полуострове.

Карты наступления Украины на Крым были захвачены российскими военными в Херсонской области, сообщает телеканал «Звезда». Зеленым цветом на них отмечены заминированные территории. По данным телеканала, это сельскохозяйственные поля. Также на картах были указаны расчищенные от мин проходы, по которым украинские танки должны были попасть в Крым.

СМИ предположило, что спецоперация РФ на Украине сорвала атаку на полуостров. Судя по датам, указанных на картах, она должна была состояться 19—20 февраля.

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее главной целью является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Глава государства подчеркнул, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики.

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