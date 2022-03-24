Реформатор Конституции объяснил решение продавать газ за рубли

Андрей Клишас: Россия отказывается играть по чужим правилам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Решение экспортировать газ за рубли — это не контрсанкции, а демонстрация отказа играть по чужим правилам. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас.

«Газ, нефть, металлы, уран — в конечном итоге все ресурсы мы должны поставлять только за рубли. Отказ от доллара в международных расчетах — сильнейший удар по США. Но это не контрсанкции. Это просто отказ играть по чужим правилам», — написал Клишас в telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы государства, причиной такого решения стало объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Россией. Новые требования РФ в расчете за газ также направлены на стабилизацию курса рубля. После заявления Путина цена газа в Европе поднялась почти до 1350 долларов за тысячу кубометров.

США и Евросоюз начали вводить жесткие экономические санкции против России после того, как президент РФ объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что этот шаг был вынужденным — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от агрессии Киева.

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