Реформатор Конституции объяснил решение продавать газ за рубли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Андрей Клишас: Россия отказывается играть по чужим правилам Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Решение экспортировать газ за рубли — это не контрсанкции, а демонстрация отказа играть по чужим правилам. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас.

«Газ, нефть, металлы, уран — в конечном итоге все ресурсы мы должны поставлять только за рубли. Отказ от доллара в международных расчетах — сильнейший удар по США. Но это не контрсанкции. Это просто отказ играть по чужим правилам», — написал Клишас в telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы государства, причиной такого решения стало объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Россией. Новые требования РФ в расчете за газ также направлены на стабилизацию курса рубля. После заявления Путина цена газа в Европе поднялась почти до 1350 долларов за тысячу кубометров.

США и Евросоюз начали вводить жесткие экономические санкции против России после того, как президент РФ объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что этот шаг был вынужденным — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от агрессии Киева.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Решение экспортировать газ за рубли — это не контрсанкции, а демонстрация отказа играть по чужим правилам. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас. «Газ, нефть, металлы, уран — в конечном итоге все ресурсы мы должны поставлять только за рубли. Отказ от доллара в международных расчетах — сильнейший удар по США. Но это не контрсанкции. Это просто отказ играть по чужим правилам», — написал Клишас в telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы государства, причиной такого решения стало объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Россией. Новые требования РФ в расчете за газ также направлены на стабилизацию курса рубля. После заявления Путина цена газа в Европе поднялась почти до 1350 долларов за тысячу кубометров. США и Евросоюз начали вводить жесткие экономические санкции против России после того, как президент РФ объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что этот шаг был вынужденным — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от агрессии Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...