Бывший депутат Рады: Путин должен стать президентом Украины

24 марта 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Украина всегда была и будет русской землей, заявил Олег Царев Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После завершения спецоперации Украина должна войти в состав Российской Федерации под президентством Владимира Путина. Такое заявление в интервью изданию «Украина.ру» сделал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. «Я высказываю сейчас свою точку зрения. Это должна быть территория Российской Федерации, Владимир Путин должен быть президентом на этой территории, так же как и на всей территории Российской Федерации», — сказал Царев. Политик уточнил, что города Киев, Херсон, Харьков, Днепропетровск, Одесса и Житомир стоит называть Южным федеральным округом РФ. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что главной целью операции является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны украинских властей. Оккупация территорий страны в планы вооруженных сил РФ не входит. Российский глава заявлял, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом, так как, по сведениям Минобороны, Киев готовил наступление на ДНР и ЛНР в марте 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После завершения спецоперации Украина должна войти в состав Российской Федерации под президентством Владимира Путина. Такое заявление в интервью изданию «Украина.ру» сделал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. «Я высказываю сейчас свою точку зрения. Это должна быть территория Российской Федерации, Владимир Путин должен быть президентом на этой территории, так же как и на всей территории Российской Федерации», — сказал Царев. Политик уточнил, что города Киев, Херсон, Харьков, Днепропетровск, Одесса и Житомир стоит называть Южным федеральным округом РФ. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что главной целью операции является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны украинских властей. Оккупация территорий страны в планы вооруженных сил РФ не входит. Российский глава заявлял, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом, так как, по сведениям Минобороны, Киев готовил наступление на ДНР и ЛНР в марте 2022 года.