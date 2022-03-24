Бывший депутат Рады: Путин должен стать президентом Украины

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Пресс-конференция Председателя парламента Новороссии Олега Царева. Москва, царев олег
Украина всегда была и будет русской землей, заявил Олег Царев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После завершения спецоперации Украина должна войти в состав Российской Федерации под президентством Владимира Путина. Такое заявление в интервью изданию «Украина.ру» сделал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

«Я высказываю сейчас свою точку зрения. Это должна быть территория Российской Федерации, Владимир Путин должен быть президентом на этой территории, так же как и на всей территории Российской Федерации», — сказал Царев. Политик уточнил, что города Киев, Херсон, Харьков, Днепропетровск, Одесса и Житомир стоит называть Южным федеральным округом РФ.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что главной целью операции является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны украинских властей. Оккупация территорий страны в планы вооруженных сил РФ не входит. Российский глава заявлял, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом, так как, по сведениям Минобороны, Киев готовил наступление на ДНР и ЛНР в марте 2022 года.

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После завершения спецоперации Украина должна войти в состав Российской Федерации под президентством Владимира Путина. Такое заявление в интервью изданию «Украина.ру» сделал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. «Я высказываю сейчас свою точку зрения. Это должна быть территория Российской Федерации, Владимир Путин должен быть президентом на этой территории, так же как и на всей территории Российской Федерации», — сказал Царев. Политик уточнил, что города Киев, Херсон, Харьков, Днепропетровск, Одесса и Житомир стоит называть Южным федеральным округом РФ. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что главной целью операции является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны украинских властей. Оккупация территорий страны в планы вооруженных сил РФ не входит. Российский глава заявлял, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом, так как, по сведениям Минобороны, Киев готовил наступление на ДНР и ЛНР в марте 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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