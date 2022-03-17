ММК оценит влияние санкций ЕС против Рашникова

В ЕС объяснили наложенные на Виктора Рашникова санкции его большим вкладом в российскую экономику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» считает необоснованным включение мажоритарного владельца ММК Виктора Рашникова в четвертый пакет санкций ЕС. Об этом заявили 18 марта в пресс-службе компании. Сейчас на ММК оценивают, как рестрикции в отношении Рашникова скажутся на бизнесе.

«Считаем санкции против В. Ф. Рашникова необоснованными. Компания изучает принятое европейскими властями решение и оценивает возможное влияние санкций на свой бизнес. ПАО „ММК“ — один из крупнейших в мире производителей стали, отличающийся высокой производственной эффективностью, обладающий низкой долговой нагрузкой и устойчивым финансовым положением», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте компании.

Санкции в отношении Рашникова в ЕС объяснили тем, что он «является ведущим бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства РФ». В свою очередь, ММК в официальном журнале Евросоюза назвали «одним из крупнейших налогоплательщиков России», который значительно увеличил поступления в государственный бюджет.

Четвертый пакет санкций ЕС принят вечером 15 марта, в нем указаны 15 россиян и девять компаний. Он включает новый запрет на сделки с российскими госпредприятиями и импорт стальных изделий. Этот пакет, как и прежние три, ввели после начала спецоперации РФ на Украине. На Западе целью санкций называют ударом по экономике, социальной сфере и благосостоянию каждой российской семьи. По мнению президента Владимира Путина, шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессивной войны, ведущейся экономическими, политическими, информационными средствами.

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