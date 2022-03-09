В США опровергли разработку биологического оружия на Украине. «Теории заговора» 10 марта 2022 в 05:34 Размер текста - 17 + Псаки опровергла слухи о разработке США биологического и химического оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США не занимается разработкой биологического и химического оружия ни на территории Украины, ни где-либо еще. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы приняли к сведению ложные заявления России о якобы существующих на Украине лабораториях США по производству биологического и химического оружия. Мы также видели, как китайские должностные лица повторяют эти теории заговора», — сообщила Псаки в своем Twitter. Соединенные Штаты выполняют обязательства по конвенции о запрете данных видов оружия, отметила пресс-секретарь. По ее словам, Россия использовала химическое оружие, а теперь «обвиняет Запад в тех нарушениях, которые сама допускает». Ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты по биологическим исследованиям. Существует угроза их захвата российской армией, предостерегла Нуланд. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. США не занимается разработкой биологического и химического оружия ни на территории Украины, ни где-либо еще. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы приняли к сведению ложные заявления России о якобы существующих на Украине лабораториях США по производству биологического и химического оружия. Мы также видели, как китайские должностные лица повторяют эти теории заговора», — сообщила Псаки в своем Twitter. Соединенные Штаты выполняют обязательства по конвенции о запрете данных видов оружия, отметила пресс-секретарь. По ее словам, Россия использовала химическое оружие, а теперь «обвиняет Запад в тех нарушениях, которые сама допускает». Ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты по биологическим исследованиям. Существует угроза их захвата российской армией, предостерегла Нуланд. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям