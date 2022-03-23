Ростуризм пообещал вывезти пермяков из Египта

Ростуризм обещает вернуть туристов из Египта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что задействованы дополнительные мощности для вывоза застрявших в Египте туристов. Так, группа пермяков не может вылететь домой из Хургады уже две недели.

«Подключены дополнительные мощности — начали выполняться рейсы с организованными туристами из Шарм-Эль-Шейха и Хургады по направлению в Сочи и Минеральные Воды. Рейсы выполняют авиакомпании Азимут (Anex Tour и Интурист) и Red Wings (TUI)», — написала Догузова в Telegram. По ее словам, далее туроператоры будут развозить людей в регионы их проживания. На согласовании находится еще ряд дополнительных рейсов для ускорения процесса возвращения туристов.

Пермячка Инна Словикова, которая с родственниками и еще десятками пермяков не может покинуть Египет с 10 марта, рассказала URA.RU, что обещанные рейсы по-прежнему откладывают. «Должны были улететь ночью, но рейс перенесли на два часа дня. Вот в два часа должны улететь (17 часов по Перми — URA.RU). У нас стоит компания NordStar. Везут нас до Махачкалы, а потом следующий рейс до Москвы», — сообщила она.

Ранее URA.RU рассказывало, что около 60 пермяков, отдыхавших в Египте, туроператор после окончания срока путевок свез в один отель Хургады. Туристам с 10 марта обещают вывезти их домой в ближайшее время, но до сих пор авиарейса они не дождались. Рейсы неоднократно откладывали, а пермяки просили помощи у главы Прикамья Дмитрия Махонина.

Проблемы у российских туристов начались после того, как Росавиация 5 марта объявила, что рекомендует авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить зарубежные рейсы. Это связано с западными санкциями из-за спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин говорил, что целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.

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